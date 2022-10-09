Galatasaray'da gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için çalışmalar yoğunlaştı.Ligde 8 maçta 9 gol atabilen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Florya'da hücum oyuncularına özel idmanlar yaptırıyor. Santrforlar İcardi, Seferovic ve Gomis'e daha çok top gelmesi için farklı organizasyonlar üzerinde duruluyor. Bu plan doğrultusunda hücum hattını destekleyen isimler de özel çalışıyor. En önemli çalışma ise bitiriciliğin geliştirilmesi için yapılıyor.Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Yusuf Demir; üç santrforun yanı sıra özel olarak çalışan isimler. Bekler de ekstra çalışmaya tabi tutuluyor. Böylece hücumda üretkenlik ve çeşitliliğin artması hedefleniyor. Haftayı bay geçen sarı-kırmızılılarda her idman sonunda oyuncular ayrıca şut idmanları yapıyor. Buruk, bu süreçte en verimli olan üçlüyü, Kayserispor maçında sahaya sürecek.Yusuf Demir'in az süre almasının en önemli nedenleri yabancı statüsünde olması ve Mata ile Mertens gibi kalburüstü oyuncuların varlığı. Buna ek olarak 19 yaşındaki gurbetçinin savunma yönünün zayıf olması ve presi sevmemesi nedeniyle şans bulmakta zorlandığı belirtiliyor.