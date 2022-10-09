Galatasaray'ın hücum mesaisi!

Galatasaray, gol sorununa çözüm üretmek için ekstra mesai yapıyor. Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'e daha çok top gelmesi için farklı organizasyonlar üzerinde duruluyor. Hücuma dönük orta saha oyuncuları, kanatlar ve bekler de ekstra idman yapıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın hücum mesaisi!
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09 Ekim 2022 14:13
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray'da gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için çalışmalar yoğunlaştı.

Ligde 8 maçta 9 gol atabilen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Florya'da hücum oyuncularına özel idmanlar yaptırıyor. Santrforlar İcardi, Seferovic ve Gomis'e daha çok top gelmesi için farklı organizasyonlar üzerinde duruluyor. Bu plan doğrultusunda hücum hattını destekleyen isimler de özel çalışıyor. En önemli çalışma ise bitiriciliğin geliştirilmesi için yapılıyor.

EN VERİMLİ ÜÇLÜ ARAYIŞI

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Yusuf Demir; üç santrforun yanı sıra özel olarak çalışan isimler. Bekler de ekstra çalışmaya tabi tutuluyor. Böylece hücumda üretkenlik ve çeşitliliğin artması hedefleniyor. Haftayı bay geçen sarı-kırmızılılarda her idman sonunda oyuncular ayrıca şut idmanları yapıyor. Buruk, bu süreçte en verimli olan üçlüyü, Kayserispor maçında sahaya sürecek.

YUSUF'UN DERDİ SAVUNMA

Yusuf Demir'in az süre almasının en önemli nedenleri yabancı statüsünde olması ve Mata ile Mertens gibi kalburüstü oyuncuların varlığı. Buna ek olarak 19 yaşındaki gurbetçinin savunma yönünün zayıf olması ve presi sevmemesi nedeniyle şans bulmakta zorlandığı belirtiliyor. 

 
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