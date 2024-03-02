Bir hafta içinde hem Avrupa Ligi'ne hem Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan'da, Beşiktaş derbisi öncesi moraller bozuldu.Kupada Karagümrük'e 2-0 yenilerek elenen Aslan'da teknik direktör Okan Buruk,diyerekve'yi işaret etti. Tüm imkânlar kullanılarak sezon başında alınan iki isim de yapılan yatırımın karşılığını vermedi.Tabelayı 15 kez (10 gol-5 asist) değiştirmesine karşın oyuna ağırlığını koyamayan Fildişi Sahilli sol kanat Zaha, 48 şutunun 31'inde topu kaleye yollayamazken %64.4'ünde başarısız oldu. Arkadaşlarına da sadece 2 pozisyon yaratarak bencil performansıyla saçbaş yoldurdu.Büyük umutlarla alınan bir diğer oyuncu Tete de hayal kırıklığı yaşattı. Son haftalarda kıpırdama gösterse de 3 gol-5 asistiyle beklentileri boşa çıkardı. Ayağına gelen 9 net gol fırsatını harcayan Brezilyalı, çektiği 42 şutun 27'sinde çerçeveyi bulamazken, %64.2'lik değer tutturdu. Gollerini Türkiye Kupası (2) ve Şampiyonlar Ligi'nde (1) atan Brezilyalı sağ kanat, ligde 36 şutta ağları göremeyerek çıldırtan bir performansa imza attı.