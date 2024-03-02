Galatasaray'ın hayalet ikilisi: Zaha & Tete

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a büyük beklentiyle gelen Wilfried Zaha ve Tete yokları oynuyor. Fildişi Sahilli sol kanat bu sezon arkadaşlarına sadece 2 pozisyon yaratabildi. Tete de ligde 36 şutta gol bulamazken, 9 net fırsatı harcadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın hayalet ikilisi: Zaha & Tete
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02 Mart 2024 09:48
Bir hafta içinde hem Avrupa Ligi'ne hem Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi moraller bozuldu.

Kupada Karagümrük'e 2-0 yenilerek elenen Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, "Futbolcularım düşünsün. Birçoğunu oynattık, şans verdik" diyerek Wilfried Zaha ve Tete'yi işaret etti. Tüm imkânlar kullanılarak sezon başında alınan iki isim de yapılan yatırımın karşılığını vermedi.

ZAHA'NIN 48 ŞUTUNUN 31'İ İSABETSİZ

Tabelayı 15 kez (10 gol-5 asist) değiştirmesine karşın oyuna ağırlığını koyamayan Fildişi Sahilli sol kanat Zaha, 48 şutunun 31'inde topu kaleye yollayamazken %64.4'ünde başarısız oldu. Arkadaşlarına da sadece 2 pozisyon yaratarak bencil performansıyla saçbaş yoldurdu.

TETE, 9 NET GOL FIRSATII HARCADI

Büyük umutlarla alınan bir diğer oyuncu Tete de hayal kırıklığı yaşattı. Son haftalarda kıpırdama gösterse de 3 gol-5 asistiyle beklentileri boşa çıkardı. Ayağına gelen 9 net gol fırsatını harcayan Brezilyalı, çektiği 42 şutun 27'sinde çerçeveyi bulamazken, %64.2'lik değer tutturdu. Gollerini Türkiye Kupası (2) ve Şampiyonlar Ligi'nde (1) atan Brezilyalı sağ kanat, ligde 36 şutta ağları göremeyerek çıldırtan bir performansa imza attı.  

 
  

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