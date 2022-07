Yeni sezon öncesi transferde hızını artıran ve üst üste önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, 10 numara arayışlarını da bir an önce bitirmek istiyor. Sarı kırmızılılar, arayı kapatmak için kolları sıvadı.Evander için Danimarka kulübü Midtylland ile ortak noktada buluşamayan Aslan, Schalke'den Amine Harit için girişimlerini sürdürüyor. 6 milyon euro ile masaya oturan Alman kulübü, sıkı pazarlıklar sonucunda bonserviste 4 milyon euro seviyesine inerken, ilk görüşmede 4.2 milyon euro talep eden 25 yaşındaki oyuncu da 3 milyon euroya ikna edilmeye çalışılıyor.Faslı yıldızı, geçtiğimiz sezon kiralık formasını giydiği Marsilya da geri isterken, bu transferde pazarlık masasında şu an en güçlü kulüp Galatasaray durumunda. Sarı-kırmızılı yönetimin bir an önce anlaşmayı sağlayarak oyuncuya imzayı attırmayı planladığı öğrenildi.Yeni sezon başlamadan transferlerin bitmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk'un da Harit'te yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.