Galatasaray'ın derbi karnesi kırık: 4 maçta 0 galibiyet

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan rakipleriyle yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.



Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.



Bu sezon Trabzonspor ile ikinci kez karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.





İLGİLİ VİDEO