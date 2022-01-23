Galatasaray'ın derbi karnesi kırık: 4 maçta 0 galibiyet

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan rakipleriyle yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.
Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.
Bu sezon Trabzonspor ile ikinci kez karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.
Bu sezon Trabzonspor ile ikinci kez karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.