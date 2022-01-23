Galatasaray'ın derbi karnesi kırık: 4 maçta 0 galibiyet

Galatasaray, bu sezon oynadığı 4 derbi maçta hiç kazanamadı, 3 kez kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın derbi karnesi kırık: 4 maçta 0 galibiyet
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23 Ocak 2022 23:54
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan rakipleriyle yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.

Bu sezon Trabzonspor ile ikinci kez karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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