Galatasaray'ın deprem bölgesine yardımı sürüyor

Galatasaray Kulübü, "6 Şubat" deprem felaketinin ardından "Birlikte 1905" programı kapsamında bölgeye desteğini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Kahramanmaraş'ta iftar organizasyonuna katıldı.Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şehirde çarşı turu ile başlayan etkinlikte Galatasaray Kulübü ve Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı'na ziyarette bulundu.Yaşam Alanı'nda depremzede vatandaşların konteyner evlerini ziyaret eden sarı-kırmızılı kafile, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile görüştü.Vali Mükerrem Ünlüer, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonunun sosyal medya hesabına açıklama yaptı.Vali Ünlüer,ifadelerini kullandı.Başkan Özbek ise depremin üzerinden iki sene geçtiğini hatırlatarak,diye konuştu.Teknik direktör Okan Buruk dadeğerlendirmelerinde bulundu.