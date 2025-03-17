Galatasaray'ın 'çilek' hamlesi: Joao Felix

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Sezon başında ve ara dönemde de transfer gündemine gelen ancak sonuç alınamayan Joao Felix, yaz ayında gündemin en önemli maddelerinden birisi haline gelecek.
MILAN'DA ARADIĞINI BULAMADI
Şubat başında Chelsea'den 5.5 milyon euroluk bedelle Milan'a kiralık olarak giden 25 yaşındaki Portekizli futbolcu orada aradığını bulamadı. Milan'da 7 maçta forma giyen başarılı futbolcu sadece 1 asist yaparken gol atamadı.
CHELSEA, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve yazın yollarını ayıracak. Chelsea de kadrosunda düşünmediği Felix için gelecek teklifleri değerlendirecek.
GALATASARAY KAPIYI ÇALACAK
Galatasaray yönetimi yazın satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacak.
BU SEZON FELIX
Bu sezon 30 resmi maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asist kaydetti. (Milan: 1 gol, 1 asist/ Chelsea: 7 gol, 2 asist)
Sezon başında ve ara dönemde de transfer gündemine gelen ancak sonuç alınamayan Joao Felix, yaz ayında gündemin en önemli maddelerinden birisi haline gelecek.
MILAN'DA ARADIĞINI BULAMADI
Şubat başında Chelsea'den 5.5 milyon euroluk bedelle Milan'a kiralık olarak giden 25 yaşındaki Portekizli futbolcu orada aradığını bulamadı. Milan'da 7 maçta forma giyen başarılı futbolcu sadece 1 asist yaparken gol atamadı.
CHELSEA, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve yazın yollarını ayıracak. Chelsea de kadrosunda düşünmediği Felix için gelecek teklifleri değerlendirecek.
GALATASARAY KAPIYI ÇALACAK
Galatasaray yönetimi yazın satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacak.
BU SEZON FELIX
Bu sezon 30 resmi maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asist kaydetti. (Milan: 1 gol, 1 asist/ Chelsea: 7 gol, 2 asist)