Galatasaray'ın 'çilek' hamlesi: Joao Felix

Yeni sezonda Dries Mertens'in yerini doldurmak isteyen G.Saray, Milan'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix için harekete geçecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın 'çilek' hamlesi: Joao Felix
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17 Mart 2025 10:11
Gelecek sezona da iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, işi şimdiden sıkı tutuyor.

Sezon başında ve ara dönemde de transfer gündemine gelen ancak sonuç alınamayan Joao Felix, yaz ayında gündemin en önemli maddelerinden birisi haline gelecek.

MILAN'DA ARADIĞINI BULAMADI

Şubat başında Chelsea'den 5.5 milyon euroluk bedelle Milan'a kiralık olarak giden 25 yaşındaki Portekizli futbolcu orada aradığını bulamadı. Milan'da 7 maçta forma giyen başarılı futbolcu sadece 1 asist yaparken gol atamadı.

CHELSEA, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve yazın yollarını ayıracak. Chelsea de kadrosunda düşünmediği Felix için gelecek teklifleri değerlendirecek.

GALATASARAY KAPIYI ÇALACAK

Galatasaray yönetimi yazın satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

BU SEZON FELIX

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asist kaydetti.  (Milan: 1 gol, 1 asist/ Chelsea: 7 gol, 2 asist) 

 
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