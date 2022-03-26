Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
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26 Mart 2022 15:55
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda sunum yaptı.

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

Öte yandan genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

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