Galatasaray'da başarılı forvet Mustafa Muhammed, transferine dair Mısır basınında dün birbirinden ilginç iddialar gündeme geldi.Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı. Cim-Bom'un bu opsiyon gereği Mısır ekibi Zamalek'e 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu.Bu konu ile ilgili Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray bu ödemeyi Zamalek'e zamanında yapmadıBirçok ayrıntıya yer verilen haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın ödeme tarihini ağustos ayına erteleme talebinin de Mısır ekibi tarafından kabul edilmediği belirtildi.Haberin detayında ise Zamalek yetkililerinin 12 Temmuz'a kadar Galatasaray'ın ödeme yapmasını bekleyecekleri ve ödeme yapılmaması durumunda konuyu FıFA'ya taşıyacakları bilgisi de yer aldı. Mustafa Muhammed için Galatasaray'a hiçbir takımın teklifte bulunmadığı da iddia edildi.Mısır basınında yer alan bir başka haberde de Zamalek kulübüne yakın bir kişi,diye konuştu.Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, kariyeri boyunca çıktığı 179 müsabakada 58 gol 15 asist üretmişti. Golcü futbolcu Mısır milli takımı ile 21 maçta 4 gole imza attı.