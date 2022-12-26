Galatasaray'ın Aslan Kral'ı: Bafetimbi Gomis

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, iki kez direğe takıldığı İstanbulspor karşısında şovunu 2 golle süsleyip liderliği getirdi. Bu sezon ligde 5.kez ağları sarsan Aslan Kral, 49 golle Hagi ve Baros'tan sonra en golcü yabancı futbolcu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın Aslan Kral'ı: Bafetimbi Gomis
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26 Aralık 2022 09:02
Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis
Galatasaray
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturduğu İstanbulspor zaferine, Bafetimbi Gomis'in performansı damga vurdu.

Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında ilk 11'de Seferovic'e görev veren Okan Buruk, İstanbulspor karşısında Gomis ile sahaya çıktı. Maça hızlı bir giriş yapan Gomis, 15 ve 32'de iki kez direğe takıldı. 15'te direkten dönen topunun ardından kornerden gol perdesini açtı. 37'de bir kez daha sahne alan Kral, ilk yarıda peş peşe 2 golle şovunu yaptı. Bu sezon ligde 5. golünü atan Fransız, toplamda 14 maçta 8 gole ulaştı.

HAGI VE BAROS'TAN SONRA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI

Sarı-kırmızılı formayla ligde 5. kez ağları havalandıran 37 yaşındaki golcü, bu gollerin tamamında maçlardaki (Antalya, Ümraniye, G.Antep FK, K.Paşa, İstanbul) ilk sayısı olarak kaydetti. Muslera'nın yokluğunda kaptan çıkan Gomis, G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fransız forvet, Hagi (71) ve Baros'tan (61) sonra Cimbom'un en çok gol atan yabancısı oldu. Keçiörengücü'ne kupada attığı golün ardından İstanbulspor filelerini de iki kez sarsarak, 49 golle Sneijder'i (46) geride bıraktı. Usta santrfor, 75'te Mata ile yer değiştirirken, taraftarlardan büyük bir alkış aldı. 

 

 

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