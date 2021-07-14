Galatasaray'ın 8 numara adayı Bayern Münih'ten!

Galatasaray, 8 numara arayışında yeni bir ismi listesine aldı. Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Bayern Münih'te forma giyen genç yıldız Michael Cuisance'i listesine aldığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın 8 numara adayı Bayern Münih'ten!
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14 Temmuz 2021 15:19
Galatasaray bir an önce 8 numara transferini sonlandırmak istiyor. Gedson ve Paulinho için bir taraftan takibini sürdürse de, Cimbom diğer seçenekler üzerinde durmayı ihmal etmiyor.

Bu bağlamda, sarı-kırmızılı yönetimin önüne Bayern'in geçen sezon Marsilya'ya kiralık gönderdiği Michael Cuisance geldi. Hem oyuncunun menajeri, hem de Bayern'le temas kuruldu.

Bayern Münih, Cuisance'ın ayrılığına sıcak bakıyor. Ancak, Alman devinin kesin satış opsiyonu olması durumunda oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Cuisance ise Almanya'da ya da 5 büyük ligde şansını denemeyi düşünse de şimdilik Galatasaray dışında talip olmaması Almanya- İstanbul hattının açık kalmasını sağlıyor.

8 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Bayern Münih henüz 19 yaşında olan Michael Cuisance'ı yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında aldı. Gladbach akademisinin en iyi yeteneklerinden biri olarak lanse edilen Fransız oyuncu beklenen patlamayı yapamadı.


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