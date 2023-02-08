Galatasaray'ın 33. tırı yola çıktı

Galatasaray Kulübü'nün, 33. yardım tırı afet bölgesine doğru yola çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 33. tırı yola çıktı
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08 Şubat 2023 23:08
Galatasaray Kulübü, 33. yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"33. yardım tırımız AFAD Başkanlık ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı. Sonsuz destekleriniz neticesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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