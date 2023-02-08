Galatasaray'ın 33. tırı yola çıktı

Galatasaray Kulübü, 33. yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
"33. yardım tırımız AFAD Başkanlık ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı. Sonsuz destekleriniz neticesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."
Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
"33. yardım tırımız AFAD Başkanlık ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı. Sonsuz destekleriniz neticesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."
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