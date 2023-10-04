Galatasaray'ın 12 maçlık hasreti bitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 20 müsabakada sadece 1 kez kaybetse de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemedi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla alan "Cimbom", sonrasındaki 12 grup mücadelesinde 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 20 müsabakada sadece 1 kez kaybetse de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemedi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla alan "Cimbom", sonrasındaki 12 grup mücadelesinde 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.