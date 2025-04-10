Galatasaray ile Samsunspor, ligde 64. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Samsunspor, 11 Nisan Cuma günü yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.
- Samsun'daki maçlar
Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 13-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 39 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.
- Samsunspor'a karşı oynadığı son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı
Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 7 müsabakayı kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012 ve 2023-2024 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. "Cimbom" bu sezonun 12. haftasında RAMS Park'ta 3-2 kazandığı karşılaşmayla da birlikte Karadeniz temsilcisine karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.
- Samsun'daki maçlar
Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 13-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 39 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.
- Samsunspor'a karşı oynadığı son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı
Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 7 müsabakayı kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012 ve 2023-2024 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. "Cimbom" bu sezonun 12. haftasında RAMS Park'ta 3-2 kazandığı karşılaşmayla da birlikte Karadeniz temsilcisine karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.