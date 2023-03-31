Galatasaray ile Adana Demirspor 38. randevuda

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 37 maçta sarı-kırmızılılar 19, mavi-lacivertliler 9 galibiyet aldı. İstanbul'da yapılan 18 maçta Galatasaray'ın galibiyet sayısında 14'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Adana Demirspor 38. randevuda
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31 Mart 2023 12:54
Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 37 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 18 karşılaşmada Galatasaray 14, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 44, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 8 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 7'sinde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 28, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu.

Adana Demirspor'un İstanbul şanssızlığı

Mavi-lacivertli takım, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 30 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Söz konusu müsabakaların tamamında gol yiyen (toplam 93) Adana Demirspor, 2 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 28 karşılaşmada 4 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

Adana Demirspor, söz konusu süreçte 2 galibiyeti geçen sezon Fenerbahçe ve bu sezon Kasımpaşa karşısında aldı.

En farklı skorlar

İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

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