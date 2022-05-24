Galatasaray için tarihin en kötü sezonu

Galatasaray adına hayal kırıklığı dolu bir sezon sona erdi.



Fatih Terim ile sezona başlayan ve Domenec Torrent ile devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, bir türlü toparlanamadı ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayabildi.



Son maçında deplasmanda Antalyaspor'la berabere kalan Cimbom, 38 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. 52 puanla 13. sırada tamamladığı ligde 51 gol atıp kalesinde 53 gol gördü.



Galatasaray daha önce de 2010-2011 sezonunu 8. tamamlamış ve eksi 5 averaj yazmıştı. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı ligde Fenerbahçe 2., Beşiktaş ise 6. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar lider Trabzonspor'un tam 29 puan gerisinde kaldı.



38 maçın 24'ünde puan kaybetmekten kurtulamadı.



11. sırada bitirdiği 1981-1982 sezonunu dahi arattı.



İLK 10'A GİREMEDİLER



Kerem Aktürkoğlu 10 gol, 5 asistle Galatasaray'ın en skorer ismi oldu.



Buna karşılık gol ve asist krallığı listelerinde ilk 10 sırada hiçbir Galatasaraylı yer almayı başaramadı.



1959'DAN BERI G.SARAY'IN EN KÖTÜ SIRALAMALARI:



1969/70 9.

1979/80 9.

1981/82 11.

2010/11 8.

2021/22 13.



