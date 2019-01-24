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Galatasaray için Polonya'dan sürpriz iddia!

Polonya basını, orta saha pozisyonunda oynayan Taras Romanczuk ve Jacek Goralski'nin Galatasaray'ın radarında olduğunu iddia etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray için Polonya'dan sürpriz iddia!
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24 Ocak 2019 16:16
Galatasaray için Polonya'dan şaşırtan iki transfer iddiası geldi. Polonyalı gazeteci Krzysztof Stanowski'nin haberine göre Galatasaray, orta saha pozisyonunda oynayan Taras Romanczuk ve Jacek Goralski ile ilgileniyor.

Fatih Terim'in orta saha transferi istediğini söyleyen Krzysztof Stanowski, uygun bonservis fiyatına Galatasaray'ın iki oyuncu için harekete geçeceğini belirtti.

Polonya Ligi takımlarından Jagiellonia'da forma giyen 27 yaşındaki Taras Romanczuk'un bonservis değerinin 1 milyon euro, Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets'te oynayan 26 yaşındaki Jacek Goralski'nin ise değerinin 3 milyon euro olduğu kaydediliyor.

TERİM, GELECEK YILI DÜŞÜNÜYOR

Polonya basını, Terim'in bu bölgede Fernando, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Selçuk İnan'a sahip olduğunu ancak Badou'nun sezon sonu ayrılacak olması ve Selçuk İnan ile de uzun vadeli düşünülmediği için Terim'in gelecek yılı planlayarak bu iki transferi istediğini açıkladı.



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