Galatasaray için Inaki Pena iddiası!

Süper Lig'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirveyi 4 takımla birlikte paylaşıyor. Sarı-kırmızılı takımın tarihine geçen Fernando Muslera için İspanyol basınından şok bir iddia geldi.



"GALATASARAY PENA İSTİYOR"



İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile ilgili iddia ortaya attı. Moretto, "Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, Inaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor." dedi.



MUSLERA İÇİN 'AYRILIK' İDDİASI



Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan Moretto'nun bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan ismin bunu 'kesin' olarak nitelendirmesi dikkat çekti.



TER STEGEN'İN ARKASINDA KALDI



Barcelona'da Inaki Pena'nın yeni sezonda daha büyük rol alması bekleniyordu. Neto'nun ayrılışı sonrası ikinci kaleci konumuna gelse de henüz aradığı şansları bulamadı. Bunda Marc-Antre ter Stegen'in sezona yaptığı iyi başlangıç etken oldu. Eski formunu yakalayan Alman kalecinin şu an için ilk 11'deki yerini kaybetmesi pek mümkün gözükmüyor. 23 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.





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