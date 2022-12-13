Sezon başı yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Ocak ayında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı.Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi. Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen 30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.6 numara dışında 8 numarada da forma giyebilen Gustavo Cuellar için şimdiye kadar 9.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Al Hilal kulübü, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Kariyerinde 384 karşılaşmada forma giyen tecrübeli yıldız 3 gol atarken 11 de asiste imza attı.