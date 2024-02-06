Galatasaray HDI Sigorta, final şansını kaybetti

CEV Challenge Kupası yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Monza'ya 3-2 yenilerek finale kalma şansını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, final şansını kaybetti
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06 Şubat 2024 22:44
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibine 3-2 mağlup oldu.

Rakibiyle İtalya'da oynadığı ilk maçı da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip final şansını kaybetti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Lukas Kralovic (Slovakya), Dusan Rychlik (Çekya)

Galatasaray HDI Sigorta: Mijailovic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz)

Mint Vero Volley: Loeppky, De Martino, Szwarc, Maar, Galassi, Gel Kreling (Gaggim, Vasic, Frascio, Mujanovic, Beretta)

Setler: 16-25, 20-25, 25-21, 25-22, 12-15

Süre: 113 dakika (21, 25, 25, 25, 17)

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