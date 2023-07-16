Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini açıkladı

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

"BİLETİMİ GÖNDERİN, GELİYORUM"



Halil Dervişoğlu, dün gece (cuma) Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak, "Uçak biletimi gönderin, geliyorum" diye haber yolladı.



TERCİHİ GALATASARAY OLDU



Halil Dervişoğlu'nun babası da oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti fakat Galatasaray'ın peşin para teklifinin ardından 23 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübü tercih etti ve kararını bildirdi.



Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, "Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.





Galatasaray , Halil Dervişoğlu transferinin detaylarını açıkladı.Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Brentford'a 500 bin euro bonservis verileceği belirtilirken Halil'e de 4 yıllık sözleşme imzalatıldığı ifade edildi."Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford FC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 500.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, sonraki sezonlarda ödenecek ücretler TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılarak belirlenecektir."İmza sonrası açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu,ifadelerini kullandı.Milli oyuncu, sarı kırmızılı takımda 21 numaralı formayı giyecek."Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi."