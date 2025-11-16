Galatasaray GAİN, son dakika golüyle kazandı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Gain, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray GAİN, bu galibiyetle ligdeki puanını 27'ye yükseltti. Giresun Sanayispor ise 7 puanda kaldı.
Galatasaray GAİN, önümüzdeki hafta Bornova Hitabspor'u konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Ünye'yi konuk edecek.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray GAİN, bu galibiyetle ligdeki puanını 27'ye yükseltti. Giresun Sanayispor ise 7 puanda kaldı.
Galatasaray GAİN, önümüzdeki hafta Bornova Hitabspor'u konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Ünye'yi konuk edecek.