Galatasaray GAİN, son dakika golüyle kazandı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Gain, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.



Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Galatasaray GAİN, bu galibiyetle ligdeki puanını 27'ye yükseltti. Giresun Sanayispor ise 7 puanda kaldı.



Galatasaray GAİN, önümüzdeki hafta Bornova Hitabspor'u konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Ünye'yi konuk edecek.



