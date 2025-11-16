16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-115'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-016'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray GAİN, son dakika golüyle kazandı!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray GAİN, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.

calendar 16 Kasım 2025 16:13 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 16:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Gain, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.

Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray GAİN, bu galibiyetle ligdeki puanını 27'ye yükseltti. Giresun Sanayispor ise 7 puanda kaldı.

Galatasaray GAİN, önümüzdeki hafta Bornova Hitabspor'u konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Ünye'yi konuk edecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
