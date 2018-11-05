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Galatasaray, Fernando için imkansızı deniyor!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando'nun, Schalke maçına yetişmesi zor ancak Galatasaray sağlık heyeti imkansızı deniyor... Fernando Reges için Florya'da seferberlik var.

Galatasaray, Fernando için imkansızı deniyor!
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05 Kasım 2018 09:19
Galatasaray'da Feghouli ile aynı sakatlığı yaşamasına rağmen sahalara dönemeyen Fernando'nun tedavisi devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Terim, takımın kilit ismi olarak gördüğü Brezilyalı yıldızı Schalke maçında oynatmak istiyor. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun durumu belirsiz.

Yetişme ihtimali zor gözüken Fernando için sağlıkheyeti adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Kasığından problem yaşayan Fernando'ya yoğun tedavi uygulanıyor. İzin gününü bile Florya'da geçiren Fernando'nun kesin durumu bugün netlik kazanacak.

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