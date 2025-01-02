Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızı için görüşüyor!

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile resmi görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızı için görüşüyor!
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02 Ocak 2025 19:19
Son güncelleme 02 Ocak 2025 19:33
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızını gözüne kestirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılı takım, Ahmed Kutucu ve Berke Özer ile ilgileniyor.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray yönetiminin, iki oyuncu için Eyüpspor ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimali sarı kırmızılıları kaleci arayışlarına itti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performansla gündeme oturan Berke Özer'i Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı.

AHMED KUTUCU ISRARI

Hücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için de şartları zorluyor. Galatasaray, iki oyuncuya da kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı. 

 
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