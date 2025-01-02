Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızı için görüşüyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızını gözüne kestirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılı takım, Ahmed Kutucu ve Berke Özer ile ilgileniyor.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray yönetiminin, iki oyuncu için Eyüpspor ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimali sarı kırmızılıları kaleci arayışlarına itti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performansla gündeme oturan Berke Özer'i Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı.
AHMED KUTUCU ISRARI
Hücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için de şartları zorluyor. Galatasaray, iki oyuncuya da kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılı takım, Ahmed Kutucu ve Berke Özer ile ilgileniyor.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray yönetiminin, iki oyuncu için Eyüpspor ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimali sarı kırmızılıları kaleci arayışlarına itti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performansla gündeme oturan Berke Özer'i Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı.
AHMED KUTUCU ISRARI
Hücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için de şartları zorluyor. Galatasaray, iki oyuncuya da kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.