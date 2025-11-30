30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
14:15
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
14:30
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
13:30
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
13:30
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Galatasaray, derbide son 8 maçta 1 kez yenildi

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez yenilerek ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Bu süreçte 14 gol atan sarı-kırmızılılar, 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

30 Kasım 2025 10:29
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, derbide son 8 maçta 1 kez yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Fenerbahçe ile yaptığı son 8 resmi müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.
 
Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte sarı-lacivertlilerle 6'sı Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 resmi maçta karşılaştı.
 
Lig müsabakalarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımıyla çıkıp sahadan çekildiği Süper Kupa maçını hükmen 3-0, Türkiye Kupası mücadelesini ise 2-1 kazandı.
 
Söz konusu maçlarda 2'si hükmenden olmak üzere 14 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
