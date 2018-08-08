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Galatasaray, Denayer için iki isim gönderiyor

Galatasaray, Jason Denayer için görüşmeleri yapmak için Ada'ya iki temsilci gönderiyor.

Galatasaray, Denayer için iki isim gönderiyor
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08 Ağustos 2018 10:34
Galatasaray, Jason Denayer'den bir türlü vazgeçemiyor. Sarı- Kırmızılılar, Manchester City'yi ikna etmek amacıyla İngiltere'ye önümüzdeki günlerde iki temsilci birden göndermeye hazırlanıyor.

Belçikalı savunmacı, Galatasaray'a dönmek istediğini her fırsatta hem medyaya hem kulübüne karşı dile getiriyor.

Ancak City cephesi, Denayer'den bonservis bedeli kazanmaya kararlı. Şu ana kadar Championship takımı Leeds United dışında teklif getiren olmadı. Denayer ise bir alt lige gitmek yerine, Galatasaray'a imza atmak istiyor. Görüşmeler bir süre daha devam edecek.

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