Galatasaray'dan Zinchenko hamlesi!

Galatasaray, Arsenal forması giyen sol bek oyuncusu Oleksandr Zinchenko transferi için görüşmelere başladı.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Zinchenko hamlesi!
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14 Ocak 2025 18:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'de forma giyen Oleksandr Zinchenko transferi için görüşmelere başladı.

Ukraynalı sol bek için öncelikle devre arasında, olmazsa sezon sonunda kadroya katılması planlanıyor.

DORTMUND DA İLGİLENİYOR

Sky Sports'un haberine göre,; Oyuncu ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Bundesliga ekibi Borussia Dortmund. Alman ekibi geçtiğimiz sezon da oyuncu ile ilgilenmişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Zinchenko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Ukraynalı oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona erecek.

Bu sezon 11 maça çıkan yıldız oyuncu bu müsabakalarda gol katkısı veremedi. 

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