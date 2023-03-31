Galatasaray'dan Yusuf Kabadayı için transfer teklifi!

Galatasaray'ın, Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen Yusuf Kabadayı için teklif yaptığı iddia edildi.



GALATASARAY VE LECCE



Alman basınından Spox'ta yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde 2 takımın Bayern Münih'in kapısını çaldığı belirtildi. Bu takımlardan birinin Galatasaray, diğerinin Lecce olduğu aktarıldı.



Bayern Münih'in, Lecce'nin kiralık sözleşmeye satın alma maddesi eklemek istemesi, Galatasaray'ın ise genç oyuncuyu doğrudan bonservisi ile kadrouna katmak istemesi nedeniyle iki teklifi de kabul etmediği belirtildi.



KİRALIK GİTMEK İSTİYOR



Öte yandan Yusuf Kabadayı'nın kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak genç futbolcunun gelecek sezon kiralık olarak gidip gitmeyeceğinin belli olmadığı vurgulandı.



Bayern Münih'in 2. takımında bu sezon 11 maça çıkan Yusuf Kabadayı, 4 kez gol sevinci yaşadı.



Bayern Münih ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden genç futbolcu, asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve santrfor olarak da görev alabiliyor.





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