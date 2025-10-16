16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Galatasaray'dan yine Fenerbahçe'ye gitti!

Galatasaray'dan yetişen Yusuf Akçiçek'te olduğu gibi Efe Fettahoğlu da rotasını Fenerbahçe'ye kırdı. A takımla idmanlara çıkmaya başlayan 16 yaşındaki on numara, Arda Güler'e benzetiliyor

calendar 16 Ekim 2025 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Galatasaray'dan yine Fenerbahçe'ye gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray altyapısından bir yıldız adayı daha Fenerbahçe'ye uçtu!

Sarı-kırmızılı kulübün yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan sarılacivertliler, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine katmıştı: Efe Fettahoğlu…

ARDA GÜLER'E BENZETİLİYOR

2009 doğumlu Efe, milli arada A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, ağabeyi Arda gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

AĞABEYİ ETKİLEDİ

Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.