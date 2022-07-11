Galatasaray'dan yeni 10 numara: Evander

Transfer çalışmaları hız kazanan Sarı-Kırmızılı ekip Midtjylland forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander için kulübü ve oyuncuyla temaslara başladı. Genç oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.Damirka ekibi Midtjylland'a 2018 yılında 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor. 4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi.Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplamda 48 maçta 18 gol, 2 asistle oynadı.1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Danimarka kulübünün oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında.