Galatasaray'dan üst üste iki KAP!

21.00: Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



21.36: Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Excl - Lucas Torreira has arrived to Milano Linate Prime Airport. 📸👇



Galatasaray's private jet is now set to fly to Brussels in order to reach Dries Mertens. Then, landing in Istanbul. 🛩 #Galatasaray



"How do I feel? Good", he tells me. Exc @DiMarzio @SkySport pic.twitter.com/gbfw4yuvXH



— Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 6, 2022

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ardından Driens Mertens için de KAP'a açıklama yaptı.Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Milano Linate Prime Havalimanı'ndan özel uçağa bindi.Lucas Torreira'nın yanında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Arda Turan da yer aldı.Erden Timur ve Arda Turan ikilisi Milano'dan Brüksel'e geçecek ve orada Dries Mertens de bu uçağa binecek.Galatasaray, her iki transferini de aynı anda İstanbul'a getirecek.Galatasaray, Torreira için 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonusu ödeyecek.Sarı-kırmızılılar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Torreira, senelik 3 milyon 200 bin euro garanti ücret alacak.Galatasaray, Torreira sonrası Dries Mertens ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir görüşmeleri yürüten Erden Timur, Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardı.35 yaşındaki Mertens, Galatasaray'la bir yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, Mertens'in sözleşmesinde de opsiyon devreye girecek ve kontratı bir yıl uzayacak.Galatasaray, Mertens'e senelik 4 milyon euro verecek.Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.Uruguay Milli Takımı'nın da formasını giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.