Galatasaray'dan üst üste iki KAP!

21.00: Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



21.36: Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Excl - Lucas Torreira has arrived to Milano Linate Prime Airport. 📸👇



Galatasaray's private jet is now set to fly to Brussels in order to reach Dries Mertens. Then, landing in Istanbul. 🛩 #Galatasaray



"How do I feel? Good", he tells me. Exc @DiMarzio @SkySport pic.twitter.com/gbfw4yuvXH



— Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 6, 2022