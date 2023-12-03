Galatasaray'dan UEFA'ya yakın takip!

Bayern Münih ve Manchester United ile oynadığı maçlarda hakem hatası yaşayan Galatasaray, UEFA'da durumu yakından takip ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan UEFA'ya yakın takip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 09:53
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle son dönemde çıktığı maçlarda ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kalan Galatasaray, bu duruma tepki göstermişti.

Bu hataların sarı-kırmızılı camianın İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermesi ve Filistin'e destek vermesinin ardından başlaması ise dikkat çekti. UEFA yetkililerinin son olarak Manchester United karşılaşmasında RAMS
Park'ta açılan Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarını gözlemci raporuna eklediği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi de UEFA kulislerinde durumu yakından takip ediyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery