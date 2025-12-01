01 Aralık
Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet!

Galatasaray, Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.

calendar 01 Aralık 2025 17:32 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 18:23
Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet!
Galatasaray Kulübü, Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." denildi.

Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise maçında Promise David'in, Uğurcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklemişti. Bu pozisyonda kart görmeyen David, daha sonra ise Galatasaray'a gol atmıştı.

Okan Buruk da maçın ardından İspanyol hakem Jose Sanchez'in UEFA'dan ceza alabileceğini söylemişti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
