Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet!

Galatasaray Kulübü, Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.
Galatasaray'ın açıklamasında "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." denildi.
Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise maçında Promise David'in, Uğurcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklemişti. Bu pozisyonda kart görmeyen David, daha sonra ise Galatasaray'a gol atmıştı.
Okan Buruk da maçın ardından İspanyol hakem Jose Sanchez'in UEFA'dan ceza alabileceğini söylemişti.
Galatasaray'ın açıklamasında "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." denildi.
Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise maçında Promise David'in, Uğurcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklemişti. Bu pozisyonda kart görmeyen David, daha sonra ise Galatasaray'a gol atmıştı.
Okan Buruk da maçın ardından İspanyol hakem Jose Sanchez'in UEFA'dan ceza alabileceğini söylemişti.