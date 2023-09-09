Galatasaray'dan Torreira hamlesi: "Aklı karışmasın!"

Nelsson ve Boey'in maaşlarını iyileştirecek olan Galatasaray yönetimi, İtalyanların radarındaki Uruguaylı oyuncu Torreira'nın da ücretini artırarak aklının çelinmesine engel olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Torreira hamlesi: 'Aklı karışmasın!'
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09 Eylül 2023 13:22
Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla takviye ederken takımdaki maaş dengesi de değişti.

Geçen sezon sarıkırmızılı ekibin orta sahadaki yükünü çeken ve şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan Torreira'ya İtalya'dan da teklifler geldi. Başta Lazio olmak üzere tüm önerileri geri çeviren yönetim, transfer döneminin Avrupa için noktalanması ile birlikte kolları sıvadı. Boey ve Nelsson'a yeni sözleşme ile savunma hattında maaş dengesini yeniden kurmayı düşünen yöneticilerin, orta sahada masaya oturacağı oyuncu ise Lucas Torreira.



ALT RAKAM NDOMBELE'NİN MAAŞI

6 milyon Euro'ya Arsenal'den alınan ve 4 yıllık imza atan Uruguaylı, her sezon için de 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor. Yeni transfer Ndombele'ye 3 milyon 136 bin Euro ödeyecek olan Aslan, Torreira için de en az bu tarifeyi düşünüyor. 27 yaşındaki futbolcu ile sözleşme de uzatmak isteyen yönetim, futbolcusunun ücret iyileştirmesi ile birlikte aklının çelinmesine de engel olmak istiyor.  

 
 

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