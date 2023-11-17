Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!

Galatasaray, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının yerinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!
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17 Kasım 2023 16:12
Son güncelleme 17 Kasım 2023 16:17
Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamıştı. Federasyon, daha sonra bu tarihte değişiklik olduğunu açıklamış ve maçın 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacağını duyurmuştu.

TFF'nin Süper Kupa maçı için son açıklaması şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."

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