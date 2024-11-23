Galatasaray'dan tarihi rekor; 12 haftada 34 puan

Galatasaray, ilk 12 maç itibarıyla lig tarihinin en iyi performansına imza attı.
Ligin 12. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinin en iyi performansına imza attı.
Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamı oldu.
Ligin 12. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinin en iyi performansına imza attı.
Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamı oldu.
Galatasaray, ilk 12 maç itibarıyla lig tarihinin en iyi performansına imza attı: 11 galibiyet 1 beraberlik
✅2-1 Hatayspor
✅2-1 Konyaspor
✅5-1 A.Demirspor
✅5-0 Ç.Rizespor
✅3-1 Gaziantep
✅3-1 Fenerbahçe
⭕3-3 Kasımpaşa
✅1-0 Alanyaspor
✅3-0 Antalyaspor
✅2-1 Beşiktaş
✅3-2… pic.twitter.com/NdQF7KZP7k
— Sporx (@sporx) November 23, 2024