Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in 15-20 gün içinde sahalara döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
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15 Ağustos 2024 16:18
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile ilgili bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılarda kulüp doktoru Yener İnce, Kolombiyalı stoper için, "Davinson Sanchez 15-20 gün içinde sahalara dönecek." dedi.

Davinson Sanchez, ligin ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.

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