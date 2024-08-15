Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile ilgili bir açıklama geldi.
Sarı-kırmızılılarda kulüp doktoru Yener İnce, Kolombiyalı stoper için, "Davinson Sanchez 15-20 gün içinde sahalara dönecek." dedi.
Davinson Sanchez, ligin ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.
Sarı-kırmızılılarda kulüp doktoru Yener İnce, Kolombiyalı stoper için, "Davinson Sanchez 15-20 gün içinde sahalara dönecek." dedi.
Davinson Sanchez, ligin ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.
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