Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da bu sezon performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Sacha Boey olmuştu. Futbolcunun sarı kırmızılılardaki geleceği büyük merak konusu haline gelirken Cimbom'da oyuncunun transfer durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2023 12:25
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Galatasaray'da Fransız sağ bek Sacha Boey ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yalandı.

FİYATI ARTTI

Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Sacha Boey, son olarak Atletico Madrid'in de radarına girmişti. 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro isteyen sarı kırmızılılar, taliplerin artması sonrası değişikliğe gitti. Beklentisini en az 25 milyon euro'ya çıkarttı.

GÖZÜ ARSENAL'DE

Brighton ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı Boey'in gözü ise Arsenal'de...

İngiliz devi, listesinde bulunan genç oyuncu için önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısını çalmaya hazır.

Boey, anlaşma olursa ilgilenen takımlardan Arsenal'i tercih etmek istiyor. Yıldız ismin durumu kısa sürede netlik kazanacak.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray Süper Lig'de şampiyon olmayı başarırken Sacha Boey performansıyla büyük beğeni topladı.

Yeni sezonda gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde olan yıldız isim ile ilgili ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Boey'in transfer durumu büyük bir merakla takip ediliyor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery