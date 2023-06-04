Galatasaray'da Fransız sağ bek Sacha Boey ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yalandı.
FİYATI ARTTI
Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Sacha Boey, son olarak Atletico Madrid'in de radarına girmişti. 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro isteyen sarı kırmızılılar, taliplerin artması sonrası değişikliğe gitti. Beklentisini en az 25 milyon euro'ya çıkarttı.
GÖZÜ ARSENAL'DE
Brighton ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı Boey'in gözü ise Arsenal'de...
İngiliz devi, listesinde bulunan genç oyuncu için önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısını çalmaya hazır.
Boey, anlaşma olursa ilgilenen takımlardan Arsenal'i tercih etmek istiyor. Yıldız ismin durumu kısa sürede netlik kazanacak.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Galatasaray Süper Lig'de şampiyon olmayı başarırken Sacha Boey performansıyla büyük beğeni topladı.
Yeni sezonda gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde olan yıldız isim ile ilgili ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Boey'in transfer durumu büyük bir merakla takip ediliyor.
FİYATI ARTTI
Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Sacha Boey, son olarak Atletico Madrid'in de radarına girmişti. 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro isteyen sarı kırmızılılar, taliplerin artması sonrası değişikliğe gitti. Beklentisini en az 25 milyon euro'ya çıkarttı.
GÖZÜ ARSENAL'DE
Brighton ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı Boey'in gözü ise Arsenal'de...
İngiliz devi, listesinde bulunan genç oyuncu için önümüzdeki günlerde G.Saray'ın kapısını çalmaya hazır.
Boey, anlaşma olursa ilgilenen takımlardan Arsenal'i tercih etmek istiyor. Yıldız ismin durumu kısa sürede netlik kazanacak.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Galatasaray Süper Lig'de şampiyon olmayı başarırken Sacha Boey performansıyla büyük beğeni topladı.
Yeni sezonda gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde olan yıldız isim ile ilgili ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Boey'in transfer durumu büyük bir merakla takip ediliyor.