Galatasaray'dan penaltı itirazı!

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılar penaltı itirazında bulundu.

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Galatasaray'dan penaltı itirazı!
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17 Ocak 2025 20:39
Son güncelleme 17 Ocak 2025 20:40
Galatasaray'ın Hatayspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Yunus Akgün, yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı.

Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

 

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