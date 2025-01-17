Galatasaray'dan penaltı itirazı!

Galatasaray'ın Hatayspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı itirazında bulundu.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Yunus Akgün, yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı.
Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Yunus Akgün, yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı.
Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.