Yaz transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen için seferberlik ilan etmiş durumda. Şu anda tatilde olan yıldız golcü için Sarı-kırmızılılar 'görüşelim' çağrısında bulundu.
"İSTANBUL'A GEL, GÖRÜŞELİM"
Victor Osimhen transferinde daha fazla zaman kaybetmek istemeyen yönetim, yıldız golcüyle görüşme talep etti. Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcüye, "İstanbul'a gel, yüz yüze transferi görüşelim" dediği öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.
"İSTANBUL'A GEL, GÖRÜŞELİM"
Victor Osimhen transferinde daha fazla zaman kaybetmek istemeyen yönetim, yıldız golcüyle görüşme talep etti. Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcüye, "İstanbul'a gel, yüz yüze transferi görüşelim" dediği öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.