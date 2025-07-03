Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj: "İstanbul'a gel, görüşelim"

Victor Osimhen için tüm şartlarını zorlayan Galatasaray, yıldız golcüye 'görüşelim' çağrısında bulundu.

calendar 03 Temmuz 2025 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj: 'İstanbul'a gel, görüşelim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yaz transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen için seferberlik ilan etmiş durumda. Şu anda tatilde olan yıldız golcü için Sarı-kırmızılılar 'görüşelim' çağrısında bulundu.

"İSTANBUL'A GEL, GÖRÜŞELİM"

Victor Osimhen transferinde daha fazla zaman kaybetmek istemeyen yönetim, yıldız golcüyle görüşme talep etti. Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcüye, "İstanbul'a gel, yüz yüze transferi görüşelim" dediği öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.