Galatasaray, transfer kadar teknik direktör Okan Buruk için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, bu sezon muhteşem işlere imza atan Okan Buruk için erken hamle yapma kararı aldı.Sezon başında başarılı teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar tecrübeli teknik adamın sözleşmesindeki opsiyonu erken aktif hale getirmek istiyor. Önümüzdeki hafta iki tarafın bir araya geleceği ve sözleşmenin 1 yıl daha uzatılacağı öğrenildi.Buruk, G.Saray'ın başında 23 maçta 2.4 puan ortalaması yakaladı. Okan Buruk, Giresun maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan Sarı-Kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak. Galatasaray, Süper- Lig'deki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.Okan Buruk yönetiminde 19 Süper Lig maçında 14 galibiyet alan Cimbom, 2.37 puan ortalaması tutturdu.