Galatasaray'dan OGM Ormanspor'a 22 sayılık fark

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray'dan OGM Ormanspor'a 22 sayılık fark
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29 Aralık 2024 20:29
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58'lik skorla mağlup etti.  Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel

OGM Ormanspor: Duygu Özen 7, Aokuso 11, Burke 9, Sissoko 3, Berger 5, Manolya Kurtulmuş 17, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 2, Esra Ural Topuz 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 3, Zandalasini 12, Yueru Li 4, Fraser 18, Vanloo 21, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan

1. Periyot: 13-26

Devre: 25-42

3. Periyot: 39-61

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