Galatasaray'dan milli yıldız hamlesi

Galatasaray'da teknik direktör sorununun çözülmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör Okan Buruk'un listesinde bulunan tecrübeli futbolcu için harekete geçildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, milli yıldız için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan milli yıldız hamlesi
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20 Haziran 2022 10:28
Galatasaray, teknik direktör sorununu Okan Buruk ile çözmesinin ardından hoca tarafından verilen transfer listesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sağ bek konusunda İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu için çalışmalara başladı.

5 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için startı verdi. 23 yaşındaki Mert Müldür için İtalyan ekibiyle pazarlığa oturacak olan Cim-Bom'da bu transfer için kesenin ağzı açıldı. 2024'e kadar Sassuolo ile kontratı bulunan yetenekli futbolcu için bonuslarla beraber yaklaşık 5 milyon euronun gözden çıkarıldığı bildirildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'da kale ve savunma hattının yabancılardan oluşması nedeniyle bu bölgede kısmi olarak yerlileştirme hamlesi düşünülüyor. Bu nedenle sağ ve sol bek oynayabilen Mert Müldür'ün transferinin büyük avantaj yaratacağı düşünülüyor. Okan Buruk'un da Mert Müldür transferini çok önemsediği bildirildi. Cim-Bom, Mert Müldür olmazsa, Kayserispor'dan Onur Bulut'a yönelecek. 




 

 

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