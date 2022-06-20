Galatasaray, teknik direktör sorununu Okan Buruk ile çözmesinin ardından hoca tarafından verilen transfer listesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sağ bek konusunda İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu için çalışmalara başladı.Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için startı verdi. 23 yaşındaki Mert Müldür için İtalyan ekibiyle pazarlığa oturacak olan Cim-Bom'da bu transfer için kesenin ağzı açıldı. 2024'e kadar Sassuolo ile kontratı bulunan yetenekli futbolcu için bonuslarla beraber yaklaşık 5 milyon euronun gözden çıkarıldığı bildirildi.Galatasaray'da kale ve savunma hattının yabancılardan oluşması nedeniyle bu bölgede kısmi olarak yerlileştirme hamlesi düşünülüyor. Bu nedenle sağ ve sol bek oynayabilen Mert Müldür'ün transferinin büyük avantaj yaratacağı düşünülüyor. Okan Buruk'un da Mert Müldür transferini çok önemsediği bildirildi. Cim-Bom, Mert Müldür olmazsa, Kayserispor'dan Onur Bulut'a yönelecek.