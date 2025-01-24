Galatasaray'dan Milan van Ewijk hamlesi

Galatasaray, Coventry City'de forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Milan van Ewijk ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Milan van Ewijk hamlesi
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24 Ocak 2025 20:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

MILAN VAN EWIJK HAMLESİ

İngiliz basınında The Standard'ın haberine göre; Galatasaray, Coventry City'de forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Milan van Ewijk ile ilgileniyor.

FULHAM DA İLGİLENİYOR

Haberde, Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın da Hollandalı oyuncu ile ilgilendiği ifade edilirken, Coventry'nin oyuncusunu bırakmak istemediği ifade edildi.

9 milyon euro değer biçilen Milan van Ewijk, bu sezon Coventry City formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

 
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