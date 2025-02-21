Galatasaray'dan Maydonoz Döner iddiaları için açıklama

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyonun ardından dikkat Galatasaray Kulübü açıklama yaptı.
Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada, Maydonoz Döner'in Galatasaray'a sponsor olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı.
Bu paylaşımlar üzerine Galatasaray Kulübü "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.
Açıklamanın devamında "Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır." denildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan sosyal medyada Galatasaray'ın 11 Kasım'da Maydonoz Döner ile ilgili sponsorluk anlaşması yapıldığı yönünde tweet attığı, ancak bu paylaşımın silindiği iddia edildi.
Yine sosyal medyada, Galatasaray yönetiminin bu paylaşım nedeniyle araştırma yapma kararı aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yöneticilerden önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada, Maydonoz Döner'in Galatasaray'a sponsor olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı.
Bu paylaşımlar üzerine Galatasaray Kulübü "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.
Açıklamanın devamında "Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır." denildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan sosyal medyada Galatasaray'ın 11 Kasım'da Maydonoz Döner ile ilgili sponsorluk anlaşması yapıldığı yönünde tweet attığı, ancak bu paylaşımın silindiği iddia edildi.
Yine sosyal medyada, Galatasaray yönetiminin bu paylaşım nedeniyle araştırma yapma kararı aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yöneticilerden önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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