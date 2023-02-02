Galatasaray'dan Manisa'ya kiralandı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan Manisa'ya kiralandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2023 20:09
Manisa Futbol Kulübü, savunmasına takviye gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti. 

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ