Galatasaray'ın genç sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen'den bir teklif geldi.
G.SARAY'IN TALEBİ 5 MİLYON EURO
Alman kulübü, yaklaşık 3,5 - 4 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulunurken, Köhn'ün satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
GALATASARAY, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Sarı-kırmızılı yönetim ise söz konusu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi.
Galatasaray'dan Köhn için Alman ekibine ret!
Werder Bremen, Derrick Köhn için yaklaşık 3,5 - 4 milyon Euro önerdi; Galatasaray ise teklifi düşük bularak reddetti.
Galatasaray'ın genç sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen'den bir teklif geldi.
Galatasaray
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