Galatasaray'dan Köhn için Alman ekibine ret!

Galatasaray'ın genç sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen'den bir teklif geldi.



G.SARAY'IN TALEBİ 5 MİLYON EURO



Alman kulübü, yaklaşık 3,5 - 4 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulunurken, Köhn'ün satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.



GALATASARAY, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ



Sarı-kırmızılı yönetim ise söz konusu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi.



