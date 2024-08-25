Galatasaray'dan iki transfer

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 2 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı hücum oyuncusu Maria Catalina Usme Pineda ve Ecem Cumert ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı hücum oyuncusu Maria Catalina Usme Pineda ve Ecem Cumert ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.
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