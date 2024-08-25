Galatasaray'dan iki transfer

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Catalina Usme Pineda ve Ecem Cumert'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan iki transfer
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25 Ağustos 2024 13:52
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 2 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı hücum oyuncusu Maria Catalina Usme Pineda ve Ecem Cumert ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.

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