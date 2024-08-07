Galatasaray'dan Gustav Isaksen hamlesi!

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının kesinleşmesinin ardından Lazio forması giyen Gustav Isaksen'in transferi için çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.

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Galatasaray'dan Gustav Isaksen hamlesi!
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07 Ağustos 2024 17:46
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 17:51
Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Lazionews24'te yer alan habere göre; Galatasaray, Lazio'dan Gustav Isaksen ile ilgileniyor.

KEREM'E ALTERNATİF BULUNDU

Rus temsilcisi Spartak Moskova, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif yaptı. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Galatasaray kanat için alternatif isimlere yönelecek.

TEMASLAR HIZLANACAK

Bununla birlikte sarı kırmızlı takım, başarılı oyuncunun ayrılığının resmileşmesi halinde Lazio forması giyen Gustav Isaksen için çalışmalarını hızlandıracak.

Lazio'nun 12 milyon euroya Midtjylland'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, 37 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asist yaptı. 

 
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