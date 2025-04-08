Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Espor, Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ezeli rakibi için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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08 Nisan 2025 23:18
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılardan bu maçın ardından ezeli rakibi için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın paylaşımında, Fenerbahçeli formalı ve üzerinde, "Lv.1 Zavallı kişi." yazan bir görsel paylaşıldı ve, "Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf:



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