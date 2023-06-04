Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet

Galatasaray, camianın önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim'i Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına davet etti.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet
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04 Haziran 2023 11:13
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, bir yandan da derbi sonrası şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.

Galatasaray'ın, derbinin bitiş düdüğünün ardından başlayacağı şampiyonluk kutlamalarına önemli isimler de davet edildi. Bu isimlerden biri ise Fatih Terim.

Ayrıca Greame Souness, Jardel, Capone gibi Galatasaray tarihine geçen isimler de Nef Stadyumu'ndaki kutlamalara davet edilenler arasında...

Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi. Birçok isim olumlu dönüş yaparken bugün unutulmaz bir kutlama olması bekleniyor.

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